Названа новая опасность фастфуда

Пятница, 14 Июнь 2019 Мир Мир

Названа новая опасность фастфуда

Специалисты Австралийского национального университета выяснили, что употребление фастфуда, в том числе гамбургеров, способствует преждевременному старению мозга.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые проанализировали результаты 200 исследований, в которых проверялась связь между здоровьем головного мозга, старением и факторами среды. По словам экспертов, они нашли убедительные доказательства, что нездоровая диета и дефицит физической активности в течение длительного времени повышают риск развития диабета второго типа (неинсулинозависимого), а также ухудшают когнитивные функции, вызывая деменцию и атрофию мозга.

Нейродегенерация может начаться намного раньше, чем обычно, и иметь необратимый характер, если человек уже достиг среднего возраста. Поэтому рекомендации, направленные на снижение риска деменции у 60-летних людей, на самом деле практически бесполезны. Ученые призывают начать правильно питаться как можно раньше.

По оценкам, около 30 процентов взрослого населения мира страдают от избыточного веса или ожирения, а более 10 процентов будут страдать от диабета второго типа к 2030 году.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья