Названа новая опасность красного мяса

В анализе были использованы данные долговременного когортного исследования с участием 32 147 женщин из Англии, Уэльса и Шотландии. Они прошли обследование в 1995-1998 годах, а за их состоянием здоровья следили, в среднем, около 17 лет. Участницы сообщали о своих пищевых привычках, кроме того были зарегистрированы 462 случая колоректального рака, включая 119 случаев рака нижних отделов толстой кишки.

Оказалось, что те, кто регулярно употребляет красное мясо, намного чаще заболевали раком дистальной части толстой кишки или нисходящей ободочной кишки, где содержатся каловые массы.

Ожидается, что к 2030 году будет зарегистрировано более 20 миллионов новых случаев колоректального рака по всему миру. Считается, что 20 процентов всех опухолей можно избежать, соблюдая вегетарианскую диету.