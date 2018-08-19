Названа новая опасность недостаточного сна

Воскресенье, 19 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа новая опасность недостаточного сна

Ученые Калифорнийского университета Беркли выяснили, что люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 18 молодых людей, которые прошли обследование после нормального ночного сна и бессонницы. В каждом случае испытуемые на следующий день смотрели видеоролик, в котором человек с нейтральным выражением лица приближался к камере. Добровольцы должны были нажать кнопку, которая останавливала просмотр видео, в тот момент, когда они начинали испытывать психологический дискомфорт.

Оказалось, что участники после бессонной ночи нажимали кнопку гораздо раньше, чем в случае нормального сна. Кроме того, результаты сканирования мозга показали, что в мозге плохо отдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Другая область мозга, обеспечивающая социальные взаимодействия, наоборот, оказалась менее активной.

Во второй части исследования более тысячи сторонних наблюдателей просмотрели запись эксперимента, не зная о том, что участники были лишены сна. По их мнению, испытуемые были одинокими людьми, которые избегали общения с окружающими.

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