Названа новая опасность сладостей для здоровья

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе экспериментов на мышах выяснилось, что всего два дня диеты с высоким содержанием сахара способствует у животных развитию восприимчивости к химическим веществам, вызывающим колит. Это соответствует ранее сделанному наблюдению, что пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения жалуются на обострение симптомов после небольших изменений в ежедневном рационе.

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара и небольшим количеством клетчатки вызывает размножение условно патогенных бактерий, провоцирующих воспаление и нарушения в работе иммунитета. У мышей повреждения кишечника удалось уменьшить с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатываются полезной микрофлорой. Для улучшения работы органов пищеварения специалисты рекомендуют есть продукты с клетчаткой.