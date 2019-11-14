Названа новая опасность сладостей для здоровья

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Мир Мир

Названа новая опасность сладостей для здоровья

Ученые Университета Альберты в Канаде выяснили, что употребление большого количества сахара за короткое время вызывает воспалительные заболевания кишечника.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе экспериментов на мышах выяснилось, что всего два дня диеты с высоким содержанием сахара способствует у животных развитию восприимчивости к химическим веществам, вызывающим колит. Это соответствует ранее сделанному наблюдению, что пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения жалуются на обострение симптомов после небольших изменений в ежедневном рационе.

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара и небольшим количеством клетчатки вызывает размножение условно патогенных бактерий, провоцирующих воспаление и нарушения в работе иммунитета. У мышей повреждения кишечника удалось уменьшить с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатываются полезной микрофлорой. Для улучшения работы органов пищеварения специалисты рекомендуют есть продукты с клетчаткой.

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