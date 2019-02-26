Названа новая самая популярная женщина в Instagram

Вторник, 26 Февраль 2019 Мир Мир

Названа новая самая популярная женщина в Instagram

Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram.

Как отмечает журнал Billboard, она сместила с этой позиции свою коллегу Селену Гомес.

Гранде опередила Гомес примерно на 19 тысяч подписок. Число поклонников каждой американки превышает 146 миллионов пользователей.

Сообщается, что в последние месяцы Гранде постоянно присутствовала в Instagram, работая над увеличением своей аудитории. Ее активность в сети совпала с выпуском нового альбома, который стал очень популярен в США. В результате на ее аккаунт подписались более 13 миллионов новых поклонников.

В то же самое время Гомес сделала перерыв в ведении своего профиля из-за проблем со здоровьем.

В начале февраля футболист Криштиану Роналду установил рекорд по числу подписчиков в Instagram. На профиль игрока сборной Португалии подписались 150 миллионов юзеров. Зарубежные таблоиды называют его самым популярным мужчиной на платформе.

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