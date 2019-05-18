Названа одна из основных причин детского ожирения

Суббота, 18 Май 2019 Мир Мир

Названа одна из основных причин детского ожирения

Ученые Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали связь между грудным вскармливанием и риском развития ожирения у детей.

Исследователи изучили данные о здоровье детей младшего школьного возраста в 22 европейских странах. Из 13,7 миллиона человек почти 400 тысяч страдают от ожирения крайней степени, а избыточный вес зафиксирован у каждого пятого ребенка. Выяснилось, что младенцы, которых никогда не кормили грудным молоком, подвержены большему риску развития этого заболевания, пишет РИА Новости.

В среднем в большинстве стран из выборки более 77% младенцев находилось на грудном вскармливании. Исключениями стали Ирландия, где грудного молока не получали 46% младенцев, во Франции этот показатель составил 38%, на Мальте — 35%.

Отмечается, что методы вскармливания такого типа в регионе не соответствуют рекомендациям ВОЗ. Специалисты утверждают, что новорожденных следует кормить грудным молоком до шести месяцев, а затем надо вводить прикорм, продолжая грудное вскармливание до двух лет и позже.

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