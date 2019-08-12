Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Об этом говорится в заявлении представителей предпринимательницы, опубликованном на ее странице в Instagram.

Соответствующее заявление было сделано для того, чтобы «покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ». «Из-за слабого иммунитета организм Вербер не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении. Представители также поблагодарили всех, кто выражает соболезнования.

Уточняется, что похороны фэшн-директора пройдут в канадском Торонто 14 августа.

Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Сообщалось, что причиной смерти стал анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Из биографии предпринимательницы известно, что она сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой коллекций одежды и аксессуаров и налаживала связи с модными домами. Она не раз была обладательницей различных наград за влияние на модную индустрию.