Названа опасность долгой пасмурной погоды

Воскресенье, 15 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа опасность долгой пасмурной погоды

Ученые Бингемтонского университета в США выяснили, что недостаток дневного света может обострять симптомы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

В частности, в высоких широтах, где в течение года больше пасмурных дней и меньше солнечных лучей, заболевание имеет более широкое распространение. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Обсессивно-компульсивное расстройство является психическим заболеванием, при котором у больных возникают навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии), от которых они стараются избавиться с помощью повторяющихся ритуальных действий (компульсии).

Ученые проанализировали данные о распространении ОКР в различных регионах и выяснили, в каких широтах заболевание имеет наибольшее распространение. По мнению ученых, в северных широтах меньшее количество солнечного света приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла, что обостряет симптомы ОКР у больных и увеличивает риск развития заболевания у здоровых людей.

Известно, что больные с ОКР испытывают трудности с засыпанием и дольше спят, чтобы компенсировать потерянные часы сна. Такие запаздывающие циркадные ритмы обостряют течение заболевания. По мнению ученых, будущие исследования помогут разработать методы по лечению ОКР через нормализацию сна.

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