Названа польза глобального потепления

Суббота, 02 Март 2019 Мир Мир

Названа польза глобального потепления

Группа ученых из Института физики атмосферы Китайской академии наук выяснила, что в текущем столетии в некоторых засушливых регионах Земли увеличится количество водных ресурсов.

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи уточнили прогнозы изменения климата в Сахеле — полузасушливом регионе в Африке, для которого характерено наличие саванн и который является переходной зоной между пустыней Сахара и более плодородными землями на юге.

Сахель чувствителен к изменению осадков, здесь часты сильные засухи, которые приводят к масштабному голоду. Однако существующие климатические модели демонстрируют большую неопределенность в прогнозах о количестве дождей в будущем.

Оказалось, что такая неопределенность тесно связана с историческим моделированием осадков в Южной Азии и западной части севера Тихого океана. Учитывая это, специалисты откалибровали прогнозы и выяснили, что осадки в Сахеле усилятся на 109 процентов. Кроме того, на 119 процентов увеличится доступность водных ресурсов.

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