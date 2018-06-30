Названа польза кофе в борьбе с диабетом

Суббота, 30 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа польза кофе в борьбе с диабетом

Ученые создали клетки, способные выделять инсулин в ответ на поступление в организм кофеина, который оказался удобным для лечения диабета веществом.

Швейцарские ученые из Цюрихского и Базельского университета, а также французские исследователи из Технологического университетского института создали клетки, способные выделять инсулин в ответ на поступление в организм кофеина, который оказался удобным для лечения диабета веществом.

В экспериментах на мышах показано, что внедрение клеток способствует уменьшению уровня глюкозы в крови грызунов. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature Communication.

Люди, страдающие от диабета, имеют высокий уровень глюкозы в крови. Для его снижения врачи применяют препараты, увеличивающие чувствительность клеток к инсулину, или делают инъекции самого инсулина. В новой работе ученые создали реагирующий на кофеин синтетический регулятор активности гена, отвечающего за выработку глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Этот гормон, в свою очередь, активирует ген инсулина и усиливает синтез последнего.

Исследователи соединили антитела aCaffVHH, связывающие кофеин, с различными внутриклеточными сигнальными доменами, которые при специфических условиях посылают химические сигналы к ядру клеток, вызывая активацию тех или иных генов. Эти синтетические рецепторы были названы C-STAR (англ. caffeine-stimulated advanced regulators). Сначала ученые доказали эффективность системы, определив, что она в присутствии кофеина способна усиливать активность гена белка SEAP.

Затем эмбриональные клетки почек, имеющие C-STAR и помещенные крошечные капсулы, были с помощью инъекции внедрены в брюшину мышей. При этом C-STAR включала в себя сигнальные домены, способствующие выработке ГПП-1. В результате у грызунов, употребляющих кофеин, в течение всего эксперимента наблюдались низкие уровни глюкозы в крови и высокие - инсулина.

По мнению исследователей, употребление кофеина является наиболее удобным способом регуляции активности C-STAR, поскольку можно легко контролировать его количество, поступающее в организм вместе с кофе и другими напитками. Кроме того, он не способствует нежелательным побочным эффектам, а его польза для здоровья доказана многими исследованиями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: какой будет минимальная зарплата

      В правительственной программе значится задача довести «минималку» к 1 января 2019 г. до 600 евро (до вычетов).

      Подробнее

    • Президент Португалии посетит матч сборной с Уругваем на ЧМ-2018

      Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза приедет 30 июня в Сочи на матч своей национальной сборной с командой Уругвая 1/8 чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

    • Собака научилась проводить сердечно-легочную реанимацию

      Собака, служащая в муниципальной полиции Мадрида, научилась проводить сердечно-легочную реанимацию.

      Подробнее

    • Испания: из-за питбуля в аэропорту Ибицы задержали самолеты

      Более десятка рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Ибицы из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

      Подробнее

    • Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

      Маттео Сальвини, заявил о выходе Италии из политической изоляции и возвращении ей статуса главного игрока в ЕС после одобрения ряда ее предложений на саммите в Брюсселе.

      Подробнее

    • Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free

      Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free, который заработает с 1 сентября.

      Подробнее

    • Названа польза кофе в борьбе с диабетом

      Ученые создали клетки, способные выделять инсулин в ответ на поступление в организм кофеина, который оказался удобным для лечения диабета веществом.

      Подробнее

    • Названа самая уродливая собака в мире

      Самую уродливую собаку в мире назвали в США - победителем конкурса стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda