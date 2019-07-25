Названа самая гомофобная страна Европы

Четверг, 25 Июль 2019 Мир Мир

Названа самая гомофобная страна Европы

Как сообщает DW, гомофобия в Польше проявляется гораздо чаще, чем в других восточноевропейских странах.

Представители ЛГБ часто подвергаются нападениям и оскорблениям, пишет euromag.ru.

На первом гей-параде в Белостоке, городе на северо-востоке страны, националисты забрасывали демонстрантов камнями и петардами, выкрикивали ругательства и применяли силу.

Эксперты считают, что в подобных инцидентах частично виноваты консервативные польские политики, разжигающие ненависть к гомосексуалистам.

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