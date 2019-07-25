Названа самая гомофобная страна Европы

Представители ЛГБ часто подвергаются нападениям и оскорблениям, пишет euromag.ru.

На первом гей-параде в Белостоке, городе на северо-востоке страны, националисты забрасывали демонстрантов камнями и петардами, выкрикивали ругательства и применяли силу.

Эксперты считают, что в подобных инцидентах частично виноваты консервативные польские политики, разжигающие ненависть к гомосексуалистам.