Названа самая хорошая страна мира

Четверг, 24 Январь 2019 Мир Мир

Названа самая хорошая страна мира

Финляндия заняла первое место в рейтинге «хороших стран» — The Good Country Index.

Данные опубликованы 23 января, на них обратило внимание министерство иностранных дел страны.

Финляндия обошла Ирландию, Швецию, Германию и Данию, также оказавшихся в первой пятерке. В десятку лучших вошли Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. США и Россия в 2018 году оказались в рейтинге по соседству: 40-е и 41-е место соответственно. Всего в списке 153 страны.

В ведомстве указали, что за год Финляндия поднялась с четвертого места на первое. Лучшая позиция у нее в категории «Достаток и равноправие» (второе место), худшая во «Всеобщем мире и безопасности» — 51-е. Страна занимает верхние позиции по показателям индекса цитирования научных статей, числу патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле, вопросам беженцев и другим параметрам.

Глава финского МИД Тимо Сойни отметил, что первое место в рейтинге — прекрасное признание заслуг страны. По его словам, Финляндии доверяют на международной арене. «Это результат целенаправленной работы, и я наблюдаю ее результаты практически постоянно», — добавил он.

Рейтинг рассчитывается более чем по 30 параметрам, разделенным на семь категорий и рассчитанным на основе данных международных организаций — от Организации Объединенных Наций до Международного валютного фонда.

Составители рейтинга отмечают, что его идея проста: «измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера (...) наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то средним».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья