Названа самая модная вещь в мире

Об этом сообщает The Independent.

Лидером оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen, стоимость которых составляет около 30 тысяч рублей. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами. В онлайн-магазинах он стоит более 40 тысяч рублей. Тройку самых востребованных вещей замыкает крошечная сумка Le Chiquito французской марки Jacquemus (доступна по цене от 30 тысяч рублей).

На четвертое место попал ремень с золотистым логотипом Gucci, на пятое — меховая куртка Sandy Liang, на шестое — сумка baguette bag модного дома Fendi.

Ежегодно специалисты Lyst публикуют квартальные отчеты о предпочтениях пяти миллионов покупателей в 12 тысячах интернет-магазинах. Отчеты формируются на основе запросов в поисковиках сети.