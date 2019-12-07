Названа самая надежная авиакомпания в мире

Об этом сообщается на официальном сайте портала.

Эксперты оценивали авиакомпании по 12-и ключевым критериям, включая возраст самолетов, эксплуатационную безопасность, отзывы пассажиров, мотивацию персонала, уровень инвестиций и так далее.

Главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас (Geoffrey Thomas) отметил, что Air New Zealand заняла лидирующую позицию, благодаря высоким показателям по большинству критериев, и назвал управленческую команду авиакомпании одной из лучших в авиационной отрасли.

Кроме того, Air New Zealand оказалась победителем в номинации «лучший премиум эконом-класс», а перевозчиком с лучшим первым классом признали Singapore Airlines.

Лидером в номинации самый удобный бизнес-класс стал Qatar Airways, благодаря их разработке Qsuite — кабинам повышенного комфорта, которые позволяют пассажирам закрыться от остальных попутчиков с помощью выдвигающейся перегородки.