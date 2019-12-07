Названа самая надежная авиакомпания в мире

Суббота, 07 Декабрь 2019 Мир Мир

Названа самая надежная авиакомпания в мире

Онлайн-сервис оценки качества работы авиакомпаний AirlineRatings назвал Air New Zealand самым надежным перевозчиком в мире.

Об этом сообщается на официальном сайте портала.

Эксперты оценивали авиакомпании по 12-и ключевым критериям, включая возраст самолетов, эксплуатационную безопасность, отзывы пассажиров, мотивацию персонала, уровень инвестиций и так далее.

Главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас (Geoffrey Thomas) отметил, что Air New Zealand заняла лидирующую позицию, благодаря высоким показателям по большинству критериев, и назвал управленческую команду авиакомпании одной из лучших в авиационной отрасли.

Кроме того, Air New Zealand оказалась победителем в номинации «лучший премиум эконом-класс», а перевозчиком с лучшим первым классом признали Singapore Airlines.

Лидером в номинации самый удобный бизнес-класс стал Qatar Airways, благодаря их разработке Qsuite — кабинам повышенного комфорта, которые позволяют пассажирам закрыться от остальных попутчиков с помощью выдвигающейся перегородки.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)