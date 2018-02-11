Названа самая недобросовестная страна ЕС

Воскресенье, 11 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа самая недобросовестная страна ЕС

Самым злостным нарушителем правил Европейского союза является Германия, но, несмотря на это, она «учит другие страны, входящие в сообщество».

Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил представитель немецкой партии «Зеленые» Маркус Трессель (Markus Tressel).

«Мы больше не примерные ученики, мы где-то среди самых отстающих в классе», - приводит издание слова политика.

Маркус добавил, что Брюссель предъявил Берлину претензии по поводу 74 случаев нарушения законодательства Евросоюза. «У правительства плохо получается приводить указы ЕС в соответствие с национальным законодательством», - добавил представитель «Зеленых». Он отметил, что это касается вопросов охраны окружающей среды, здравоохранения, безопасности.

Решить, понесет ли Германия какое-либо наказание за систематические нарушения, теперь предстоит Европейскому суду, передает The Daily Express.

На втором месте рейтинга нарушителей законодательства Евросоюза находится Испания, третье занимает Бельгия.

Последние новости

    • Португалия: Роналду - «Сейчас я не могу делать то, что делал в 20 лет»

      Нападающий Реала Криштиану Роналду признает, что годы берут свое, но уверен, что еще несколько сезонов проведет на высочайшем уровне.

      Подробнее

    • Португалия: фабрика мобильных телефонов

      Новая производственная мощность появилась в Коруше (Coruche), округ Сантарень.

      Подробнее

    • Испания: Лионель Месси огласил имя будущего ребенка

      Лионель Месси рассекретил на своей странице в Instagram имя будущего ребенка, который должен появится на свет через пару месяцев.

      Подробнее

    • Испания: молодежи Барселоны предложат достойную работу и оплату

      В рамках ежегодной Недели образования и работы, впервые будет организована ярмарка вакансий для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.

      Подробнее

    • Италия: мотоциклист расстрелял прохожих в Пизе

      По меньшей мере, пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе.

      Подробнее

    • Взрыв на химическом заводе произошел в Италии

      Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду днем на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии.

      Подробнее

    • Названа самая недобросовестная страна ЕС

      Самым злостным нарушителем правил Европейского союза является Германия, но, несмотря на это, она «учит другие страны, входящие в сообщество».

      Подробнее

    • Математики предрекли биткоину вечную нестабильность

      Курсы криптовалют, вероятно, никогда не стабилизируются, полагают математики из Питтсбургского университета, США.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!