Названа самая недобросовестная страна ЕС

Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил представитель немецкой партии «Зеленые» Маркус Трессель (Markus Tressel).

«Мы больше не примерные ученики, мы где-то среди самых отстающих в классе», - приводит издание слова политика.

Маркус добавил, что Брюссель предъявил Берлину претензии по поводу 74 случаев нарушения законодательства Евросоюза. «У правительства плохо получается приводить указы ЕС в соответствие с национальным законодательством», - добавил представитель «Зеленых». Он отметил, что это касается вопросов охраны окружающей среды, здравоохранения, безопасности.

Решить, понесет ли Германия какое-либо наказание за систематические нарушения, теперь предстоит Европейскому суду, передает The Daily Express.

На втором месте рейтинга нарушителей законодательства Евросоюза находится Испания, третье занимает Бельгия.