Названа самая подготовленная к коронавирусу страна

Четверг, 09 Апрель 2020 Мир Мир

Названа самая подготовленная к коронавирусу страна

К началу пандемии Финляндия запаслась медицинскими масками, продовольствием, защитными костюмами и другими средствами борьбы с заболеванием.

По данным немецкого издания, Финляндия много лет копила запасы на случай катастрофы или войны, и сейчас этот подход окупился.

Напомним, ученые спрогнозировали, какая страна больше всего пострадает от вируса. Согласно Институту метрик и оценки состояний здоровья в Сиэтле, это Великобритания, пишет euromag.ru.

На эту страну придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте. Ученые предполагают, что к августу в Соединенном Королевстве от осложнений коронавируса умрет 66 тысяч человек.

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