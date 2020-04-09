Названа самая подготовленная к коронавирусу страна

По данным немецкого издания, Финляндия много лет копила запасы на случай катастрофы или войны, и сейчас этот подход окупился.

Напомним, ученые спрогнозировали, какая страна больше всего пострадает от вируса. Согласно Институту метрик и оценки состояний здоровья в Сиэтле, это Великобритания, пишет euromag.ru.

На эту страну придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте. Ученые предполагают, что к августу в Соединенном Королевстве от осложнений коронавируса умрет 66 тысяч человек.