Названа самая популярная обувь 2020 года

Вторник, 21 Январь 2020 Мир Мир

Названа самая популярная обувь 2020 года

Эксперты моды назвали самую популярную обувь 2020 года, проанализировав дизайнерские показы весенних коллекций и образы звезд на красных ковровых дорожках.

Об этом сообщает Footwear News.

Наиболее востребованными станут туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе. Рост спроса в 2020 году предсказали и «уродливым» сандалиям на ремнях или липучках.

Одними из самых модных оттенков для обуви станут канареечный желтый и яркий оранжевый. Трендом также останутся разноцветные ткани, окрашенные по технологии тай-дай, и джинсовый материал.

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