Названа самая популярная обувь 2020 года

Об этом сообщает Footwear News.

Наиболее востребованными станут туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе. Рост спроса в 2020 году предсказали и «уродливым» сандалиям на ремнях или липучках.

Одними из самых модных оттенков для обуви станут канареечный желтый и яркий оранжевый. Трендом также останутся разноцветные ткани, окрашенные по технологии тай-дай, и джинсовый материал.