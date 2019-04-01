Названа самая прибыльная компания в мире

Понедельник, 01 Апрель 2019 Мир Мир

Названа самая прибыльная компания в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире.

Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Чистая прибыль компании за 2018 год составила 111,1 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше, чем у американской корпорации Apple, занявшей второе место, — 59,5 миллиарда долларов. На третьей строчке расположилась компания Samsung с чистой прибылью в 35,1 миллиарда долларов.

Раскрытие финансовых показателей Saudi Aramco, которые держались в тайне с момента основания компании в 1988 году, приурочено к выходу нефтяного гиганта на рынок ценных бумаг.

Moody's и Fitch дали довольно высокую оценку инвестиционной привлекательности Saudi Aramco: оба агентства поместили его на пятое место в своей инвестиционной шкале («A1» и «A+» соответственно).

За счет продажи долларовых облигаций компания намерена привлечь до 10 миллиардов долларов, которые пойдут на финансирование покупки 70 процентов акций местной нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).

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