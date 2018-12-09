Названа самая процветающая страна Европы

Воскресенье, 09 Декабрь 2018 Мир Мир

Названа самая процветающая страна Европы

Самой процветающей страной Европы согласно рейтингу Legatum Prosperity Index 2018 стала Норвегия.

На втором месте Новая Зеландия, на третьем – Финляндия. Россия в списке на 96-м месте между Руандой и Кенией.

Как сообщает «Европульс», 146 стран оценивались по девяти критериям: развитие экономики, состояние бизнес-среды, эффективность государственного управления, доступ к образованию, уровень здоровья людей, безопасность, уровень личной свободы, социальный капитал жителей и экология, пишет euromag.ru.

Рейтинг составляется раз в два года.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья