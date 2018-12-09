Названа самая процветающая страна Европы

На втором месте Новая Зеландия, на третьем – Финляндия. Россия в списке на 96-м месте между Руандой и Кенией.

Как сообщает «Европульс», 146 стран оценивались по девяти критериям: развитие экономики, состояние бизнес-среды, эффективность государственного управления, доступ к образованию, уровень здоровья людей, безопасность, уровень личной свободы, социальный капитал жителей и экология, пишет euromag.ru.

Рейтинг составляется раз в два года.