Названа самая распространенная причина рака

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Мир Мир

Названа самая распространенная причина рака

Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в питьевой воде могут привести к более чем 100 тысячам случаев рака в течение жизни одного поколения в одних только США.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи подсчитали совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения в США. Большая часть высокого риска возникновения злокачественных опухолей оказалась связана с мышьяком, побочными продуктами дезинфекции, а также такими радиоактивными элементами, как уран и радий. Наиболее опасны системы водоснабжения, которые используют подземные воды. Хотя загрязнители находятся в пределах допустимых концентраций, в долгосрочной перспективе они все же могут принести вред человеку.

В целом общий риск онкологических заболеваний из-за загрязнителей в питьевой воде на два порядка выше, чем базовый риск развития рака, равный одному на миллион. Ученые пришли к выводу, что снижение уровня вредных соединений в воде позволит лучше защитить здоровье населения в стране.

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