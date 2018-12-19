Названа самая стильная одежда 2018 года

Среда, 19 Декабрь 2018 Мир Мир

Названа самая стильная одежда 2018 года

Бьюти-эксперты огласили список самой модной одежды 2018 года по версии пользователей Instagram.

Об этом сообщает британское издание Vogue.

Стилисты опросили четыре миллиона человек и проанализировали их пристрастия в одежде. Во-первых, пользователям предложили сравнить кислотные вещи Prada и одежду бежевых оттенков Burberry. В итоге большинство отдало предпочтение спокойными тонам: за весеннюю коллекцию Burberry проголосовали 64 процента опрошенных.

Во втором опросе фигурировали оранжевый комбинезон Calvin Klein и разноцветный костюм Versace, который одержал победу с 69 процентами голосов. Далее, выбирая между яркими разноцветными пуховиками Maison Margiela и объемными куртками Demna Gvasalia коллекции Balenciaga, 70 процентов пользователей отдали голоса верхней одежде Gvasalia.

Помимо этого, костюм Paco Rabanne, украшенный блестками и пайетками, обошел на 3 процента дизайнерское платье из осенней коллекции Marine Serre. При этом 67 процентов опрошенных признались, что предпочли бы выйти в свет без белья, чем надеть платье Loewe с декоративным бюстгальтером поверх наряда.

В последнем опросе победили короткие шорты Miu Miu, обогнав облегающие шорты-велосипедки Fendi всего на 1 процент.

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