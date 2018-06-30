Названа самая уродливая собака в мире

Суббота, 30 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа самая уродливая собака в мире

Самую уродливую собаку в мире назвали в США - победителем конкурса стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа.

Его хозяйке Меган Брейнард вручили денежный приз в размере 1,5 тысячи долларов, сообщает Sky News.

Владелица домашнего питомца нашла его на специальном сайте. Отличительная особенность Жа-Жа - очень длинный язык.

В этом году конкурс World's Ugliest Dog проходил 30-й раз. Традиционно - в американском городе Петалума. За главный приз боролись 14 собак.

Организаторы затеяли такие состязания, чтобы призвать людей брать под опеку не только красивых и благополучных зверей. «Это забавный и глупый способ доказать, что все животные заслуживают безопасный дом и любящую семью», - поясняют они.

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