Названа самая востребованная одежда года

Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой компании SEMrush, которые приводит WWD.

Согласно полученным данным, пользователи сети чаще всего искали именно эту одежду. Не менее популярными оказались кожаные плащи, льняные пиджаки, велосипедки и меховые куртки. Кроме того, особый интерес юзеров вызвали платья-комбинации, рубашки со змеиным принтом, солнцезащитные очки овальной формы, а также рубашки с цветочным узором.

Ранее из результатов того же исследования стало известно, что крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире. Российский сайт с большим отрывом опередил по посещаемости известные мировые онлайн-ретейлеры, включая H&M, Macy’s, Zaful, Zara, Asos и другие.

Согласно отчету, в 2019 году на Wildberries зашли 78,4 миллиона пользователей, в то время как трафик его главного конкурента H&M составил 64,1 миллиона. Как отметил старший вице-президент по маркетингу SEMrush Максим Росляков, к концу года компания вырвалась на первую позицию рейтинга, даже несмотря на то, что в начале года едва ли обходила другие бренды.