Названа самая востребованная одежда года

Суббота, 04 Январь 2020 Мир Мир

Названа самая востребованная одежда года

Самым востребованным предметом гардероба в текущем году стали оверсайз-свитера.

Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой компании SEMrush, которые приводит WWD.

Согласно полученным данным, пользователи сети чаще всего искали именно эту одежду. Не менее популярными оказались кожаные плащи, льняные пиджаки, велосипедки и меховые куртки. Кроме того, особый интерес юзеров вызвали платья-комбинации, рубашки со змеиным принтом, солнцезащитные очки овальной формы, а также рубашки с цветочным узором.

Ранее из результатов того же исследования стало известно, что крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире. Российский сайт с большим отрывом опередил по посещаемости известные мировые онлайн-ретейлеры, включая H&M, Macy’s, Zaful, Zara, Asos и другие.

Согласно отчету, в 2019 году на Wildberries зашли 78,4 миллиона пользователей, в то время как трафик его главного конкурента H&M составил 64,1 миллиона. Как отметил старший вице-президент по маркетингу SEMrush Максим Росляков, к концу года компания вырвалась на первую позицию рейтинга, даже несмотря на то, что в начале года едва ли обходила другие бренды.

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