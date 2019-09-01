Названа самая высокооплачиваемая певица в мире

Список опубликован на сайте издания.

Первое место заняла американская исполнительница Тейлор Свифт, которая заработала за год 185 миллионов долларов. Отмечается, что большая часть прибыли была получена благодаря ее туру Reputation. Кроме того, артистка подписала контракт с Universal’s Republic Records и выпустила новый альбом Lover.

На второй строчке оказалась Бейонсе, чей доход оценили в 81 миллион долларов. Ее финансовый успех связывают с туром On The Run II и выходом пластинки Homecoming. Тройку замкнула барбадосская певица Рианна. Ее доход составил 62 миллиона долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли Кэти Перри (57,5 миллиона долларов), Пинк (57 миллионов долларов), Ариана Гранде (48 миллионов долларов), Дженнифер Лопес (43 миллиона долларов), Леди Гага (39,5 миллиона долларов), Селин Дион (37,5 миллиона долларов) и Шакира (35 миллионов долларов).

В июле Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Второе место заняла 22-летняя американская модель, предпринимательница и участница телешоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер. На третьей строчке — 42-летний американский рэпер Канье Уэст.