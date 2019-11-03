Названа самая высокооплачиваемая звезда Великобритании

Доход музыканта в 2019 году составил 170 миллионов фунтов благодаря мировому турне Divide.

На втором месте –актер Дениэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. В 2019 году он заработал 90 миллионов фунтов стерлингов, пишет euromag.ru.

На третьем месте – бывший солист One Direction Гарри Стайлс с доходом 64 миллиона фунтов стерлингов, пишет Metronews.