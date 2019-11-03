Названа самая высокооплачиваемая звезда Великобритании

Воскресенье, 03 Ноябрь 2019 Мир Мир

Названа самая высокооплачиваемая звезда Великобритании

Согласно рейтингу издания heatworld, самой высокооплачиваемой звездой Британии до 30 лет стал музыкант Эд Ширан.

Доход музыканта в 2019 году составил 170 миллионов фунтов благодаря мировому турне Divide.

На втором месте –актер Дениэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. В 2019 году он заработал 90 миллионов фунтов стерлингов, пишет euromag.ru.

На третьем месте – бывший солист One Direction Гарри Стайлс с доходом 64 миллиона фунтов стерлингов, пишет Metronews.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)