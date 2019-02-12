Названа смертельная опасность фастфуда

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования мышей перевели на рацион питания по западному образцу, для которого характерно низкое содержание пищевых волокон, а также высокий уровень жиров и углеводов. Оказалось, что у грызунов усилилось хроническое воспаление, развилась склонность к развитию сепсиса (заражения крови), а общая смертность по сравнению с животными, питающимися нормально, увеличилась. По словам специалистов, это не связано с изменениями в массе тела или в составе микробиома кишечника.

Причиной увеличения смертности является неправильная работа иммунной системы, которая делает организм восприимчивым к сепсису и быстрому отказу органов из-за системного воспаления. Были также обнаружены специфические биомаркеры, которые могут быть использованы для выявления высокого риска сепсиса при анализе крови.

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут врачам предупредить развитие тяжелого состояния у пациентов, контролируя их диету.