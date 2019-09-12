Названа смертельная опасность заменителей мяса

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Мир Мир

Названа смертельная опасность заменителей мяса

Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса из-за содержащейся в них соли могут быть опасны для здоровья.

Кроме того, такие продукты содержат жиры и сахар. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты проанализировали 560 продуктов, которые считаются заменителями мяса. По словам ученых, во время производства заменители мяса подвергаются обработке, в результате чего начинают содержать значительное количество соли, которая может увеличивать риск гипертензии и связанных с нею опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. В растительном беконе, сосисках, гамбургерах, а также в веганских пирогах может находиться около половины дневной нормы соли.

По подсчетам, жители Австралии могут потреблять в три раза больше хлорида натрия, чем это нужно организму. Так, наибольшее количество соли содержит растительный бекон (два грамма соли на 100 граммов продукта), затем следует вегетарианский фалафель и растительные колбасы.

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