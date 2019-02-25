Названо число погибших в авиакатастрофах за 2018 год

Данные привела Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Статистику IATA приводит издание Independent.

В 2018 году жертвами авиационных происшествий стали 523 человека, в то время как средний годовой показатель смертей, связанных с авиакатастрофами (в период с 2013 по 2017 год) — 234 человека. А, например, в 2017 году в авиакатастрофах погибли 19 человек, что стало рекордно низким показателем за последние несколько десятилетий.

Специалисты отметили, что самой большой катастрофой 2018 года стал случай с самолетом Lion Air, который унес жизни 189 пассажиров.

Однако, несмотря на рост числа жертв авиакатастроф, эксперты считают, что в долгосрочной перспективе авиаперевозки станут более безопасными. «В прошлом году 4,3 миллиарда пассажиров благополучно совершили перелеты на 46,1 миллиона рейсов. 2018 год не был экстраординарным, а вот 2017-й — был. Данные показывают нам, что в будущем полеты становятся безопаснее», — поделился генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

«Самолеты остаются самым безопасным транспортом для дальних путешествий, который когда-либо знал мир. Согласно статистике, перед тем как пассажир погибнет в авиакатастрофе, он должен летать каждый день в течение 241 года», — добавил он.