Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году

Четверг, 02 Январь 2020 Мир Мир

Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году

Число жертв авиакатастроф в 2019 году составило 257 человек.

Такая цифра названа в ежегодном отчете «Обзор гражданской авиации 2019» консалтинговой компании To70.

Согласно данным организации, всего за 2019 год в мире произошло 86 авиапроисшествий, восемь из которых закончились летальными исходами. Тем не менее этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. В 2018 году в общей сложности случилось 157 несчастных случаев с самолетами, в них погибли 534 человека.

Таким образом, по оценкам экспертов, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.

В марте отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) показал, что в авиакатастрофах в России за 2018 год погибли 128 человек, что в 2,5 раза превысило показатели 2017 года (51 погибший). Всего за указанный период на территории России произошло 42 авиационных происшествия, из которых 22 — катастрофы.

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