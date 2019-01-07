Названо новое место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вероятным местом саммита станет столица Вьетнама Ханой.

По данным издания, представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе альтернативных мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.

6 января о переговорах по поводу возможной новой встречи с Ким Чен Ыном рассказал американский президент. Ранее он говорил об этом в декабре 2018 года, и тогда назывались приблизительные сроки — январь или февраль.

Ожидается, что речь, как и во время предыдущей встречи, пойдет в основном о ядерном разоружении КНДР.

Отмечается, что проведение саммита поможет привлечь внимание к Вьетнаму и повысить его авторитет в глазах мировой общественности. Однако это также ставит перед страной вызовы в плане организации безопасности, поскольку Трамп является лидером страны с крупнейшей экономикой мира, а Ким — «возможно, одного из самых параноидальных государств».

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.