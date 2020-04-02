Названо самое уязвимое к коронавирусу домашнее животное

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого животных, с которыми зачастую контактирует человек, заразили различными штаммами SARS-CoV-2. Речь идет о собаках, курицах, утках, свиньях, хорьках и кошках.

Невосприимчивыми к SARS-CoV-2 оказались все животные, кроме двух последних. Между хорьками вирус легко распространялся, однако не сказывался на их состоянии здоровья. Хуже всего была ситуация с кошками, особенно котятами — практически все они умирали в случае заражения SARS-CoV-2.