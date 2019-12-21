Названо самое желанное в мире место для путешествий

Суббота, 21 Декабрь 2019 Мир Мир

Названо самое желанное в мире место для путешествий

Компания Google опубликовала список самых желаемых в мире мест для путешествий, проанализировав поисковые запросы пользователей за 2019 год.

Полные результаты исследования «Год в поиске 2019» опубликованы на странице Google Trends.

Так, первую строчку в рейтинге заняло островное государство Мальдивы, а сразу за ним последовала Япония и остров Бора-Бора во Французской Полинезии. В списке топ-5 также оказались город Лас-Вегас и столица Мексики Мехико.

Кроме того, в рейтинг вошли штат Аляска, Новый Орлеан, штат Калифорния, Нью-Йорк и Коста-Рика.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)