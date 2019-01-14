Названо условие высокой продолжительности жизни

Понедельник, 14 Январь 2019 Мир Мир

Названо условие высокой продолжительности жизни

Международная группа ученых выяснила, что наличие родственников-долгожителей повышает шансы на долгую жизнь у других членов семьи. 

Исследователи проанализировали родословные 315 тысячи человек из 20 тысяч семей, данные о которых собирались с 1740 года. Оказалось, что риск преждевременной смерти уменьшается с увеличением количества родственников-долгожителей. Если родители жили долго, то вероятность смерти снижается на 31 процент. При этом долгожителями исследователи считали тех, кто попал в 10 процентов людей, характеризующихся самой высокой продолжительностью жизни.

Риск смерти снижался и в том случае, если долгожителями были не сами родители, а дяди и тети. По словам ученых, это указывает на то, что родители могут передавать гены долголетия, хотя какие-то внешние факторы снизили продолжительность их жизни. Исследователи надеются, что результаты работы помогут выявить соответствующую ДНК.

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