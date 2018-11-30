Названы авиакомпании с лучшей и худшей едой на борту

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Мир Мир

Названы авиакомпании с лучшей и худшей едой на борту

Диетолог назвал авиакомпанию, предлагающую самое лучшее питание во время рейсов. Исследование он опубликовал на своем сайте Diet Detective.

Доктор Чарльз Платкин из нью-йоркской Высшей школы общественного здравоохранения ежегодно оценивает по пятибалльной шкале питательность и калорийность еды 11 американских и канадских авиалиний.

В 2018 году лучшей признали американскую компанию Alaska Airlines, которая набрала 4,25 балла. Их обеды оказались самыми «легкими, качественным и полезными» и в среднем содержат 404 килокалории.

На второе место попала Delta — 3,75 балла и около 500 килокалорий в каждой порции.

Третьей в рейтинге стала Jet Blue (3,55), четвертой — Air Canada (3,45), а пятой — American Airlines (3).

Худшую еду предлагают на борту самолетов Southwest Airlines, Spirit Airlines и Frontier Air: их блюда Платкин оценил в 1,6 балла, 1,1 балла и 0,85 балла соответственно.

В июле сотрудник авиакомпании Hong Kong поделился малоизвестными фактами о подаваемой на борту самолетов еде. Выяснилось, что блюда в самолетах гораздо более свежие, чем думают многие пассажиры, а их калорийность — повышена.

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