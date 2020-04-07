Названы богатейшие люди планеты

Вторник, 07 Апрель 2020 Мир Мир

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Безос является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.

На 7 апреля 2020 года личный капитал предпринимателя оценивается в 113 миллиардов долларов. На второй строчке оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, который в середине марта покинул совет директоров компании. Его состояние оценивается в 98 миллиардов долларов. Третью позицию с 76 миллиардами занимает богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.

В десятку лидеров также вошли инвестор Уоррен Баффет (67,5 миллиарда долларов), основатель Oracle Ларри Эллисон (59 миллиардов), глава Inditex, в которую входят бренды Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и так далее, Омансио Ортега (55,1 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (54,7 миллиарда). Замыкают десятку дети основателя Walmart Сэма Уолтона. Состояние его младшего сына Джима составляет 54,6 миллиарда долларов, дочери Элис — 54,4 миллиарда, старшего сына Роба — 54,1 миллиарда.

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