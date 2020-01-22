Названы главные любители ресторанов в Европе

Среда, 22 Январь 2020 Мир Мир

Названы главные любители ресторанов в Европе

Самыми большими любителями кафе и ресторанов в Евросоюзе оказались ирландцы.

14% всех их расходов приходится на еду вне дома, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Следом за ирландцами идут испанцы и мальтийцы – у них 13% семейного бюджета уходит на кафе и рестораны. На третьем месте оказались греки (12%), пишет euromag.ru.

Реже всего не дома едят в Румынии (на общепит там уходит в среднем всего 2% расходов семьи), Польше и Литве (по 3%) и в Германии (4%).

В среднем европейцы в кафе и ресторанах оставляют 7% своих расходов, сообщает Евро-Пульс.

По данным компании Cushman & Wakefield, у россиян на кафе и рестораны уходит около 3% семейного бюджета, при этом на продукты в магазинах россияне тратят в 10 раз больше, чем на походы в рестораны.

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