Названы главные любители ресторанов в Европе

14% всех их расходов приходится на еду вне дома, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Следом за ирландцами идут испанцы и мальтийцы – у них 13% семейного бюджета уходит на кафе и рестораны. На третьем месте оказались греки (12%), пишет euromag.ru.

Реже всего не дома едят в Румынии (на общепит там уходит в среднем всего 2% расходов семьи), Польше и Литве (по 3%) и в Германии (4%).

В среднем европейцы в кафе и ресторанах оставляют 7% своих расходов, сообщает Евро-Пульс.

По данным компании Cushman & Wakefield, у россиян на кафе и рестораны уходит около 3% семейного бюджета, при этом на продукты в магазинах россияне тратят в 10 раз больше, чем на походы в рестораны.