Названы главные причины рака груди

Суббота, 06 Апрель 2019 Мир Мир

Названы главные причины рака груди

Ожирение и систематическое употребление алкоголя являются основными устранимыми причинами возникновения рака молочной железы у женщин в Австралии.

Исследование опубликовано в International Journal of Cancer, сообщает Университет Нового Южного Уэльса (Австралия).

Ученые проанализировали шесть работ, объединивших сведения о более чем 200 тысячах женщин. В следующем десятилетии нормализация веса позволила бы снизить число случаев рака у 17,5 тысячи человек (13 процентов), а сокращение употребления алкоголя — у такого же числа в случае пременопаузы и у 11,6 тысячи (6 процентов) при постменопаузе.

Исследование показало, что ежедневное употребление даже одного алкогольного напитка связано с риском появления рака молочной железы.

В настоящее время более половины австралийских женщин регулярно употребляют алкоголь, а примерно 60 процентов имеют лишний вес, в частности ожирение.

Рак молочной железы является второй ведущей причиной смерти женщин в Австралии. Только в 2018 году в стране было обнаружено 18 тысяч новых случаев заболевания.

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