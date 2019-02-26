Названы главные риски для мировой экономики

Вторник, 26 Февраль 2019 Мир Мир

Названы главные риски для мировой экономики

Эксперты британского журнала The Economist составили доклад, в котором указали основные угрозы мировой экономике в 2019 году.

Отчет имеется в распоряжении РБК.

При благоприятном сценарии аналитики прогнозируют, что темпы роста глобальной экономики замедлятся до 2,8 процента в 2019 году и до 2,6 процента в 2020 году. В прошлом году прирост составил 2,9 процента.

Однако в случае реализации нескольких рисковых сценариев темпы роста экономики могут оказаться гораздо ниже указанных значений. Виной тому растущая геополитическая напряженность, а также серьезные уязвимости в крупнейших экономиках и на развивающихся рынках.

Так, наиболее серьезными угрозами эксперты The Economist сочли риск перерастания торгового конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну, а также возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний.

Кроме того, экономисты рассказали о таких рисках, как широкомасштабный кризис на развивающихся рынках, начало затяжного кризиса в Китае, резкий скачок цен на нефть, начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море и начало военных действий на Корейском полуострове.

Также в числе угроз мировой экономике — начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране, выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки, а также ущерб в результате кибератак.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали торговые войны и международную геополитическую напряженность главными угрозами для развития мировой экономики в 2019 году.

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