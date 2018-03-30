Названы города мира с самым дорогим съемным жильем

Пятница, 30 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы города мира с самым дорогим съемным жильем

Городом, где ставки аренды жилья массового сегмента максимальны, в 2018-м стал Сан-Франциско.

Об этом говорится в материалах международного агентства недвижимости Savills, предоставленных «Дому» во вторник, 27 марта.

По данным аналитиков, средняя стоимость найма обычной квартиры в Сан-Франциско составляет 650 долларов в неделю. На втором месте рейтинга - Нью-Йорк (570 долларов в неделю), третью позицию занял Лос-Анджелес с 550 долларами в неделю. Четвертое и пятое места достались Лондону (500 долларов) и Дублину (480 долларов) соответственно.

В топ-10 мегаполисов с дорогой арендой стандартного жилья также вошли Чикаго, Сидней, Гонконг, Майами и Париж.

Десятку городов, где зафиксированы самые высокие ставки аренды жилой недвижимости премиум-класса, возглавил Нью-Йорк - здесь за неделю проживания в элитной квартире придется выложить в среднем 3,26 тысячи долларов. Второе место рейтинга занял Токио (2,75 тысячи долларов в неделю), третье - Лондон (2,41 тысячи). За ними следуют Гонконг, Амстердам, Дубай, Дублин, Пекин, Сан-Франциско и Шэньчжэнь.

Российская столица ни в один из списков не вошла. По оценке Savills, средний бюджет аренды элитной квартиры в Москве - 1,27 тысячи долларов в неделю (14-е место), а средняя арендная ставка на рынке массового жилья - 160 долларов в неделю (29-е место).

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