Названы города мира с самыми большими пробками

Москва заняла шестое место в мире и первое место в Европе. Об этом говорится в исследовании компании TomTom.

В десятку самых загруженных городов мира вошли Мумбаи (Индия), Пуна (Индия), Москва (Россия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Стамбул (Турция) и Джакарта (Индонезия). В Европе больше всего пробок в Москве, Стамбуле, Киеве, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Дублине, Одессе, Новосибирске, Самаре и Харькове.

В ноябре 2019 года Москва также возглавила рейтинг городов мира с самыми высокими темпами роста цен на дорогое жилье. В десятку также попали Франкфурт, Тайбэй, Манила, Гуанчжоу, Цюрих, Мадрид, Берлин, Женева и Дели.