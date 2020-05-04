Названы готовые принять туристов первыми страны

Об этом агентству «Прайм» рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт пояснил, что эти государства будут пытаться вернуть туристов как можно раньше, однако исход будет зависеть от решений государств, в которых проживают потенциальные отдыхающие. По его оценке, открытие массовых туристических направлений произойдет не раньше лета, при этом процесс будет постепенным, и на него повлияет успешность борьбы с пандемией.

Абзалов счел, что летний туристический сезон в Европе в любом случае потерян, так как основной поток бронирований приходится на весну. Пляжные направления в Азии понесли ущерб из-за близости к Китаю и ассоциаций с коронавирусом. Эксперт также предрек нескорое возобновление туризма в Южную Америку и Африку из-за слабо развитой медицины на этих континентах. А турпоток в США возобновится не раньше осени.