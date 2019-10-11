Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Как отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм, Токарчук получила приз за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни», а Хандке — за «оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля, сообщает РИА Новости.