Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Пятница, 11 Октябрь 2019 Мир Мир

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской поэтессе Ольге Токарчук, за 2019-й — австрийскому писателю Петеру Хандке.

Как отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм, Токарчук получила приз за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни», а Хандке — за «оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля, сообщает РИА Новости.

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