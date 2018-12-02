Названы лучшие авиакомпании 2019 года

Воскресенье, 02 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы лучшие авиакомпании 2019 года

Онлайн-сервис путешествий Airline Ratings опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний 2019 года.

Эксперты оценивали безопасность перелетов и впечатления пассажиров от полета. Первое место заняла авиакомпания Singapore Airlines.

«Singapore Airlines вышла в лидеры сразу по нескольким критериям нашего конкурса. Эта компания всегда предлагает что-то новое. Например, в этом году они запустили самый длительный беспосадочный рейс Сингапур — Нью-Йорк», — пояснил главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас.

На второй позиции оказалась компания Air New Zealand, на третьей — австралийский перевозчик Qantas. В десятку лучших также вошли Qatar Airways, Virgin Australia, Emirates, All Nippon Airways, EVA Air, Cathay Pacific Airways и Japan Airlines.

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