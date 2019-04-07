Названы лучшие авиакомпании мира

В десятке лучших – только одна европейская авиакомпания, и при этом лоукостер.

На первом месте по отзывам оказалась Singapore Airlines, второе место заняла Qatar Airways, на третьем – тайваньская авиакомпания EVA Air. Места с четвертого по десятое заняли Emirates, Japan Airlines, американская Southwest Airlines, бразильская Azul, Air New Zealand, британский лоукостер Jet2.com и еще одна японская авиакомпания ANA. Российских авиакомпаний в десятке лучших компаний мира нет, однако в европейском рейтинге в число лучших вошла петербургская авиакомпания «Россия», сообщает euromag.ru.

В европейском рейтинге первое место отдано британцам: Jet2.com. Также в рейтинг лучших попали Virgin, KLM, SWISS и Turkish Airlines.