Названы лучшие города для стартапов

Пятница, 29 Март 2019 Мир Мир

Названы лучшие города для стартапов

Лондон занял первое место рейтинга самых привлекательных европейских городов для стартапов и предпринимателей.

На втором месте оказался Берлин, замыкает тройку лидеров Барселона.

Эти результаты приводятся в совместном докладе мэрии и торговой палаты Барселоны Observatorio de Barcelona 2018.

Он оценивает европейские города по 30 параметрам в шести категориях: свобода бизнеса, возможности для получения дополнительного образования, развитость туризма, экология и качество жизни, стоимость жизни, а также рынок труда, сообщает euromag.ru.

Этот доклад и входящий в него рейтинг составляется третий год подряд. Его главная задача — проанализировать лучшие практики городов, которые привлекают предпринимателей, развивающих новые технологии.

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