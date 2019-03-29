Названы лучшие города для стартапов

На втором месте оказался Берлин, замыкает тройку лидеров Барселона.

Эти результаты приводятся в совместном докладе мэрии и торговой палаты Барселоны Observatorio de Barcelona 2018.

Он оценивает европейские города по 30 параметрам в шести категориях: свобода бизнеса, возможности для получения дополнительного образования, развитость туризма, экология и качество жизни, стоимость жизни, а также рынок труда, сообщает euromag.ru.

Этот доклад и входящий в него рейтинг составляется третий год подряд. Его главная задача — проанализировать лучшие практики городов, которые привлекают предпринимателей, развивающих новые технологии.