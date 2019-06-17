Названы лучшие города мира для велосипедистов
Амстердам, Люксембург и Мальме возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.
Города оценивались по таким критериям, как протяженность велодорожек, развитость сети велопрокатов и доля велотрафика.
Европейские города заняли 8 мест в первой десятке. Помимо Амстердама, Люксембурга и Мальме это Копенгаген, Утрехт (Нидерланды), Дублин и Роттердам (Нидерланды) – они заняли места с 4-го по 7-е. Севилья заняла 10-е место, пишет euromag.ru.
Из российских городов в рейтинг попала Москва (91-е место).