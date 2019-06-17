Названы лучшие города мира для велосипедистов

Понедельник, 17 Июнь 2019 Мир Мир

Названы лучшие города мира для велосипедистов

Амстердам, Люксембург и Мальме возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.

Города оценивались по таким критериям, как протяженность велодорожек, развитость сети велопрокатов и доля велотрафика.

Европейские города заняли 8 мест в первой десятке. Помимо Амстердама, Люксембурга и Мальме это Копенгаген, Утрехт (Нидерланды), Дублин и Роттердам (Нидерланды) – они заняли места с 4-го по 7-е. Севилья заняла 10-е место, пишет euromag.ru.

Из российских городов в рейтинг попала Москва (91-е место).

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