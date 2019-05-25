Названы лучшие номера отелей в мире

Полный список публикует издание Forbes.

На первом месте оказался номер в гостинице 45 Park Lane, которая располагается в лондонском квартале Мейфэр. Окна люксовых номеров, выполненных в стиле ар-деко, выходят на Гайд-парк. Вторым в списке стал швейцарский отель The Alpina Gstaad, который открылся неподалеку от альпийской деревни Гштад в 2012 году. Просторные комнаты отеля, из которых открывается вид на альпийские склоны, отделаны натуральными материалами. За ними последовал отель Belmond El Encanto, который находится в Санта-Барбаре, США. Окна комнат этой гостиницы выходят на Тихий океан и центр города.

В первой пятерке также оказался еще один американский отель — Bernardus Lodge & Spa в винодельне Кармел Вэлли (штат Калифорния) и Bulgari Hotel London в торговом районе Найтсбридж в Лондоне.

В список лучших также попали комнаты в отелях Bulgari Resort Bali на Бали, Casa Palmero на Пеббл Бич (США), The Chedi Andermatt в швейцарской деревне Андерматт, COMO The Treasury в Перте (Австралия) и Dorado Beach, A Ritz-Carlton Reserve в Пуэрто-Рико.

В феврале онлайн-сервис бронирования хостелов Hostelworld опубликовал список победителей конкурса Hoscars, в котором обозначены лучшие хостелы со всего мира. Так, в категории «Лучший гостевой дом средних размеров» (от 76 до 150 кроватей) победил российский хостел Soul Kitchen, расположенный в Санкт-Петербурге.