Названы лучшие нудистские пляжи на планете

Суббота, 07 Март 2020 Мир Мир

Названы лучшие нудистские пляжи на планете

Плайя де Болония (Playa de Bolonia) в Испании признали лучшим нудистским пляжем на планете.

Об этом сообщается в рейтинге онлайн-сервиса для путешественников Globehunters, опубликованном на официальном сайте платформы.

Для составления списка специалисты учитывали безопасность расположения, среднюю температуру воздуха, количество солнечных часов в летние месяцы, толерантность местных по отношению к ЛГБТ-сообществу и доступность. Таким образом, пляж в испанской деревне Болония неподалеку от города Кадис набрал 75,79 из 100 баллов.

На втором месте оказался пляж в хорватской деревне Пунта-Крижа (73,72 балла), а на третьем — Иля Дэзерта (Ilha Deserta) в Португалии (73,04 балла). За ними последовали пляжи Совинье (Sovinje) в Хорватии (72,97 балла) и Плайя де Кавайет (Platja des Cavallet) в Испании (71,86 балла).

Кроме того, в топ-10 попали пляжи Прайя даз Адегаз (Praia das Adegas) в Португалии (70,61), Плайя эль Торн (Playa El Torn) в Испании (70,53), Прайя де Бела Виста (Praia de Bela Vista) в Португалии (70,5), Рэд Бич на острове Санторини в Греции (70,2) и пляж Плакиас в Греции (68,75).

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