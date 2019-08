Названы лучшие певица, песня и видеоклип года

Полный список победителей приводит CBS News.

Лучшим видеоклипом признано музыкальное видео Тейлор Свифт на композицию You Need to Calm Down. Песня вошла в новый альбом артистки Lover, вышедший 23 августа. В ролике Свифт предстает гламурной обитательницей трейлер-парка, также в съемках приняли участие Кэти Перри, Адам Ламберт, Эллен Дедженерес и Райан Рейнольдс.

Песней года стал ремикс на песню Old Town Road рэпера Lil Nas X, записанный им совместно с кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом, отцом певицы Майли Сайрус. Композиция рекордные 19 недель подряд занимала первую строчку чартов Billboard.

Лучшим новым артистом признана исполнительница Билли Айлиш. Главной хип-хоп-композицией 2019-го стал трек Money рэперши Карди Би.

Победили премии выбирались путем общего интернет-голосования на сайте MTV.