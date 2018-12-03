Названы лучшие пляжи в мире

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы лучшие пляжи в мире

Крупнейшее в Канаде турагентство Flight Network составило список 100 лучших в мире пляжей. 

Первое место в 2018 году занял пляж Затонувших Кораблей (Shipwreck) на греческом острове Закинф. За ним последовала Белая гавань (Whitehaven Beach) в штате Квинсленд, Австралия. На третье место попал Затерянный пляж (Hidden Beach) в Эль Нидо, Филиппины.

Четвертую строчку занял Прайя до Санчо в бразильском штате Пернамбуку, пятую — пляж Тулум в Мексике. Шестым оказался пляж британской заморской территории Теркс и Кайкос под названием Грейс Бэй, седьмым — Севен Майл на Ямайке.

Также в первую десятку попали Анс Сурс д'Аржан на Сейшельских островах, пляж в заливе Майя в Таиланде и Варадеро на Кубе.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья